Napoli, Osimhen summit con Spalletti: Presa una decisione

Victor Osimhen non sarà convocato per la tarsferta di Lecce, lungo colloquio con Spalletti, il nigeriano vuole esserci a Milano.

Victor Osimhen, al momento, non sarà incluso nella lista dei convocati del Lecce. La sua condizione, infatti, dovrà essere valutata con attenzione, poiché non è garantito che possa recuperare in tempo per la partita contro il Milan a San Siro. Nonostante il problema non sembri grave, la preoccupazione è che possa subire una ricaduta, il che ritarderebbe ulteriormente il suo ritorno in campo. Attualmente, si stanno svolgendo le terapie necessarie per la sua riabilitazione, ma la sua partecipazione alla partita di andata dei quarti di finale di Champions League resta incerta. Inoltre, ci sono anche dubbi sulla sua sostituzione, in caso di necessità. Il club ha già dichiarato che nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi esami per valutare l’entità del suo infortunio e la sua prognosi di recupero.

Secondo quanto rivela il quotidiano Il Mattino, Osimhen e Spalletti, hanno avuto una riunione tecnica. Il nigeriano è stato per tutto il tempo alle prese con terapie strumentali e manuali da parte dei fisioterapisti.

Osimhen, infatti, è stato finora un elemento fondamentale della squadra, ed è chiaro che la sua assenza avrà un impatto significativo sulla manovra offensiva del Napoli. Al momento, il calciatore si sta sottoponendo a terapie strumentali e manuali da parte dei fisioterapisti, ma la sua presenza nella partita rimane in dubbio. Domani, probabilmente, verranno fornite ulteriori informazioni sulla sua condizione, ma per ora i tifosi del Napoli dovranno rassegnarsi a una lunga attesa incerta e piena di dubbi riguardo al recupero di Osimhen.