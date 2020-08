Napoli, Osimen esordio con doppietta. Il bomber nigeriano subito in goal

Doppietta per Osimhen. Il bomber nigeriano fa impazzire i tifosi del Napoli presenti nel ritiro di castel di Sangro.

Grande entusiasmo per il Napoli Il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. I tifosi partenopei per la prima volta hanno potuto riassaporare l’emozione di vedere del calcio dal vivo, seppur in un allenamento. Solo mille persone (sulle 7mila che l’impianto potrebbe ospitare), è stato consentito l’ingresso allo stadio Teofilo Patini, dove Gattuso ha diretto il primo allenamento in terra abruzzese. Molti applausi per tutti ma soprattutto grande entusiasmo per l’ultimo arrivato, Victor Osimhen, l’attaccante da 70 milioni di euro che ha riscritto il record di acquisto più costoso nella storia del club. Gattuso lo ha schierato in coppia con Mertens nelle tante partitelle che la squadra ha svolto. Osimhen ha regalato una doppietta all’esordio della sua avventura napoletana.

Il patron De Laurentiis, presente nel ritiro di Calstel di Sangro, ha seguito gli allenamenti della squadra e ha commentato la doppietta di Osimhen:

“E’ stato sette mesi fermo, deve conoscere il calcio italiano, bisogna dargli tempo e spazio. Prego i tifosi di supportarlo invece di sopportarlo, cosi arriverà l’aiuto che lo farà crescere ed inserire in un contesto dove Rino Gattuso non farà sconti a nessuno. Ogni tanto leggo sui quotidiani che l’ho pagato 47 milioni, in realtà sono più di 70“.

I tifosi sperano che la doppietta di Osimhen sia solamente il prologo di una grande stagione per gli azzurri. Il napoli deve riscattare la pessima annata appena trascorsa e centrare lla qualificazione in Champions league.

Gli azzurri durante il ritiro giocheranno due amichevoli:

venerdì 28 agosto: triangolare Napoli-L’Aquila-Castel di Sangro (ore 17.30)

venerdì 4 settembre: Napoli-Teramo (ore 17)

Il ritiro terminerà venerdì 4 settembre.

I convocati di Gattuso per il ritiro

Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani, Luperto, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Politano, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Osimhen, Ounas, Younes, Bifulco, Ciciretti, Gaetano, Machach, Tutino, Daniele.