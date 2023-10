Napoli-Milan: probabili formazioni e Diretta TV e Streaming

Napoli e Milan si affrontano nella decima giornata di Serie A. Scopri dove vedere il match in diretta TV e streaming, le probabili formazioni e il pronostico.

Notizie calcio Napoli – Il Maradona si prepara per una delle sfide più attese della Serie A: Napoli contro Milan. Entrambe le squadre sono in forma e puntano a una vittoria che potrebbe essere decisiva per la classifica. Ecco tutte le informazioni su dove e come seguire il match.

Napoli-Milan: Probabili Formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Orario e Luogo

La partita si giocherà domenica 29 ottobre 2023, allo Stadio Maradona di Napoli, con calcio d’inizio alle ore 20.45.

Dove Vedere in TV

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Gli abbonati a Sky con l’opzione ‘Zona DAZN’ potranno seguire la partita anche sul canale 214 di Sky.

Napoli-Milan in Streaming

Per seguire la partita in streaming, scarica l’app di DAZN su PC, smartphone o tablet. In alternativa, collegati al sito di DAZN e seleziona l’evento.

Telecronisti

La partita sarà commentata su DAZN da Edoardo Testoni e Marco Parolo.

Pronostico

Il match si preannuncia equilibrato, ma il fattore campo e la forma attuale fanno propendere per un Napoli leggermente favorito. Pronostico.

Segui la Diretta su Napolipiu.com

Non perderti nemmeno un minuto della partita! Segui la nostra diretta testuale su napolipiu.com per aggiornamenti in tempo reale.

Call to Action

Vuoi rimanere sempre aggiornato su Napoli e Milan e non perdere nessuna notizia? Iscriviti alla nostra newsletter e segui napolipiu.com per tutte le ultime novità!