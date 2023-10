Napoli-Milan: Novità Esclusive per gli Abbonati allo Stadio Maradona

In vista della partita tra Napoli e Milan, il Napoli annuncia varchi d’ingresso dedicati agli abbonati allo Stadio Maradona.

Notizie calcio Napoli – Una novità che farà sicuramente piacere agli abbonati del Napoli. In occasione della partita contro il Milan, prevista per domenica sera allo Stadio Maradona, il club partenopeo ha annunciato che alcuni varchi d’ingresso saranno dedicati esclusivamente agli abbonati.

Dettagli sui Varchi Dedicati

I varchi dedicati saranno aperti dall’apertura dei cancelli fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio. Dopo tale orario, gli ingressi saranno aperti a tutti i tifosi. Ecco i dettagli:

CURVA B : Gate 8 e Gate 12 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

CURVA A : Gate 24 e Gate 25 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

DISTINTI : Gate 19 e Gate 20 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

TRIBUNA :

TRIBUNA : Prefiltraggio 2 e 3 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

Gate 1 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI ed alle scuole

Migliorare l’Esperienza dei Tifosi

Questa novità è parte di un impegno più ampio del club per migliorare l’esperienza dei tifosi allo stadio, rendendo l’ingresso più fluido e meno stressante, soprattutto in vista di una partita così importante come quella contro il Milan.

