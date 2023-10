De Maggio su Napoli-Milan: “Pioli e Garcia si Giocano Tanto, ma Chi è Più in Difficoltà?”

Alla vigilia di Napoli-Milan, il direttore De Maggio prevede una gara chiusa dove né Pioli né Garcia oseranno scoprirsi troppo.

Notizie calcio Napoli – Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’ per discutere del prossimo big match tra Napoli e Milan. Secondo De Maggio, sia Pioli che Garcia si giocano molto in questa partita, ma il tecnico del Milan è quello più in difficoltà dal punto di vista psicologico.

Atteggiamento Prudente

De Maggio prevede un atteggiamento prudente da entrambi gli allenatori. Pioli non concederà spazio a Kvara, Raspadori e Politano, mentre Garcia sarà cauto nel concedere opportunità agli avversari, consapevole del pericolo rappresentato da Leao e Theo. “Mi aspetto una gara un po’ chiusa che può essere decisa da episodi”, ha detto De Maggio.

Le Poste in Gioco

Il Napoli ha perso tutti i big match al Maradona quest’anno, incluso contro Lazio, Real Madrid e Fiorentina. Una sconfitta contro il Milan aprirebbe discussioni molto più profonde. Anche il Milan è sotto pressione, avendo perso contro Inter, Juve e Psg e pareggiato senza gol con Newcastle e Borussia Dortmund. “Perdendo a Napoli anche per il Milan si aprirebbe un processo, dopo un mercato al top i risultati non sarebbero all’altezza”, ha aggiunto De Maggio.