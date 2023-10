Garcia Prepara la Mossa Anti-Leao: Il Piano del Napoli per Neutralizzare il Milan

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, sta elaborando una strategia per limitare l’efficacia di Rafa Leao, l’attaccante stella del Milan.

Notizie calcio Napoli – Napoli-Milan è più che una semplice partita di calcio; è uno scontro diretto per la Champions League. Con entrambe le squadre in cerca di punti cruciali, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, sta mettendo a punto una strategia specifica per neutralizzare Rafa Leao, l’attaccante portoghese del Milan.

Il Pericolo di Leao

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Rafa Leao è “il pericolo numero uno” per la difesa del Napoli. Nel loro ultimo confronto, il giovane portoghese aveva creato notevoli problemi alla retroguardia azzurra. Questa volta, Garcia è determinato a non concedergli la stessa libertà.

La Strategia di Garcia

Garcia sta considerando diverse misure per limitare l’efficacia di Leao. Una di queste è un “sistema di raddoppi variabile”. In pratica, a seconda della posizione in cui Leao riceve il pallone, uno tra Cajuste e Rrahmani dovrà supportare Di Lorenzo nella marcatura, restringendo gli spazi e limitando le opportunità per l’attaccante del Milan.

L’Importanza della Partita

Con il Napoli in cerca della terza vittoria consecutiva, questa partita è fondamentale per dimostrare che la squadra è definitivamente uscita dalla crisi. Limitare Leao sarà un elemento chiave per raggiungere questo obiettivo.

