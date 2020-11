Napoli-Milan, Piccinini: “Risultato bugiardo, vi spiego il perché”

Sandro Piccinini durante il club di Sky ha parlato di Napoli-Milan e della prestazione della squadra di Gennaro Gattuso.

Il Napoli ha perso 3-1 con il Milan, ma secondo Piccinini è un risultato un “po’ bugiardo” ha detto il giornalista che incalzato da Caressa ha risposto: “Napoli ridimensionato? No, il Napoli non esce ridimensionato, è un risultato un po’ bugiardo. Bisogna considerare che il Napoli si è abituato a giocare con Osimhen, è dovuto tornare all’antico con i tre piccolini lì davanti e non è facile. Dico risultato bugiardo perché gli episodi sono stati determinanti, poi il Milan ha meritato la vittoria ma il 3-1 è un risultato troppo largo“.

Episodi come la traversa di Di Lorenzo, che poteva dare subito il pareggio al Napoli, ma anche l’espulsione di Bakayoko. Valeri ci ha messo di nuovo lo zampino con il primo giallo al calciatore ex Monaco che sembrava veramente non esserci. Anche Adani, commentatore di Sky, durante la telecronaca ha sottolineato che il primo giallo è praticamente inesistente.