“È la città dove si mangia meglio al mondo”: vince Napoli, battute New York e Parigi

Time Out stila la classifica mondiale del gusto: il capoluogo campano unica città italiana nella top 10. Da Lima a Dubai, ecco tutte le posizioni.

Napoli si conferma capitale mondiale del gusto. La prestigiosa rivista inglese Time Out ha incoronato il capoluogo campano come la città dove si mangia meglio al mondo, unica rappresentante italiana nella top 10.

La classifica, basata sulle valutazioni dei residenti sulla qualità e accessibilità del cibo locale, vede al secondo posto Johannesburg con il suo sandwich kota, seguita da Lima celebre per il ceviche.

Time Out esalta la tradizione partenopea: “Non puoi parlare di cibo in Italia senza parlare di Napoli. La pizza, nata qui nel XIX secolo come pasto economico, resta ancora oggi il piatto più conveniente con la pizza a portafoglio da un euro”.

La rivista celebra anche la varietà della cucina napoletana: “È nei piatti bollenti di pasta alla genovese e ragù napoletano, nella sfogliatella del mattino o nel babà al rum, in una passeggiata nel cinquecentesco Mercato della Pignasecca”.

Ecco la top 10 completa: