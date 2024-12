Nove giornate in vetta al comando, la risposta di Alvino zittisce tutti

Il giornalista esalta il primato degli azzurri e la prestazione contro il Torino. I complimenti a McTominay e Lukaku.

Carlo Alvino risponde alle critiche dopo l’ennesimo successo del Napoli. Via X, il giornalista esalta il nono primato consecutivo: “Nona giornata di fila in testa da soli. La migliore risposta arriva ancora una volta dal campo”.

Una vittoria, quella contro il Torino, che certifica la solidità degli azzurri: “Vincere 1-0 senza subire un solo tiro in porta e con Milinkovi?-Savi? migliore giocatore avversario sono i segnali di una squadra che durerà nel tempo”.

Elogi per i nuovi acquisti: “Sontuoso McTominay, il migliore arrivo in Italia di tutto il mercato estivo. In crescita Lukaku”. Il messaggio si chiude con cautela: “Il viaggio è lunghissimo e pieno di insidie ma ci godiamo il momento”.