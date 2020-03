Napoli, Meret e Lozano, Koulibaly e Allan. 250 milioni da recuperare

Meret e Lozano, Koulibaly e Allan, il Napoli vuole recuperare 250 milioni di patrimonio tecnico e umano.

NAPOLI. Meret, Lozano, Koulibaly e Allan sono capitale (anche umano). Più o meno, sono 250 milioni: senza eccesso, né difetto.

I 4 calciatori azzurri sono un patrimonio da rivalorizzare. Con la crisi e l’arrivo di Gattuso, Meret, Lozano, Koulibaly e Allan non riescono a tornare ai livelli a cui ci avevano abituati e il loro cartellino è diminuito di valore.

L’edizione odierna del Corriere dello sport ha dedicato un focus sulla situazione dei quattro top della rosa azzurra.

MERET, LOZANO, KOULIBALY E ALLAN 250 MILIONI DA RIVALUTARE

Koulibaly e Allan, per Napoli, sono stati «mostri sacri». Meret e Lozano hanno costituito un investimento «mostruoso» di un club che non ha indugiato dinnanzi alle richieste e con un clic ha dato il via al bonifico e al sogno di costruirsi un futuro.

ALLAN: 70 MILIONI OFFERTI DAL PSG – 40 LA VALUTAZIONE ATTUALE

Allan è arrivato direttamente in America, durante la tournée del Napoli; e Koulibaly è atterrato a Capodichino poco prima di Ferragosto. Hanno corso entrambi assieme, e anche con la squadra, ma poco, quasi niente, perché il campionato è andato in scena immediatamente – il 24 agosto erano in campo a Firenze e il 31 a Torino – e ci sono arrivati con una preparazione «personalizzata», distante dai canoni abituali.

KOULIBALY: 108 MILIONI OFFERTI DALLO UNITED – 70 LA VALUTAZIONE ATTUALE

Ma il pallone non fa sconti neanche alle stelle e ora uno è finito in infermeria e l’altro osserva dalla panchina. Il Napoli pareva non potesse fare a meno di loro mentre adesso sono Koulibaly e Allan che non vogliono rinunciare al Napoli: per dimostrare ch’è stata solo una (lunga) parentesi infelice, mica l’oblio.

LOZANO: 50 MILIONI PAGATI AL PSV – 35 LA VALUTAZIONE ATTUALE

Hirving Lozano è l’attaccante che ha chiesto Carlo Ancelotti, ci vogliono cinquanta milioni, commissioni incluse, per strapparlo agli olandesi del Psv. Lozano arriva a Napoli con i postumi di un infortunio e una preparazione assai parziale: a Torino, alla seconda di campionato, si è preso subito la scena, favorendo la rimonta da 0-3 a 3-3, prima dell’autorete di Koulibaly; poi è finito in un limbo, tra le incertezze sul ruolo (è un esterno o anche e soprattutto una seconda punta) e l’avvicendamento tra Ancelotti e Gattuso, con il quale vede il campo pochissimo e la panchina o la tribuna tantissimo. Ultima presenza, di quattordici minuti, il 9 febbraio, contro il Lecce.

MERET: 25 MILIONI PAGATI IN ESTATE – 35 LA VALUTAZIONE ATTUALE

Alex Meret è un prodigio della natura, il Napoli l’accoglie a braccia aperte e lo aspetta dopo l’incidente al suo secondo giorno di allenamento a Dimaro-Folgarida: ventuno partite un anno fa, dopo quattro mesi di stop, ed altre ventuno in questa stagione, fino alla partita-chiave con l’Inter, quella che gli costa il ruolo di titolare, divenuto da quel giorno di proprietà di Ospina.