Coronavirus, il Napoli si cautela: Borracce personali e Vademecum

Il Napoli adotta alcune precauzioni anti-Coronavirus. Saranno fornite borracce personali e numerate e un vademecum ai giocatori.

Il Napoli adotta alcune precauzioni per contrastare l’emergenza Coronavirus. La società di Aurelio De Laurentiis, come riporta il corriere dello sport, ha distribuito ventidue borracce, tutte numerate. Una per ogni calciatore della rosa.

Il Coronavirus è un pericolo da non sottovalutare e il Napoli ha diffuso un vademecum, è una specie di decalogo, affinché sia possibile prevenire qualsiasi rischio di contagio.

Una chiacchierata illustrativa dietro l’altra, del dottor Canonico, per spargere tranquillità, ma anche per adottare misure «normalissime», utili in situazioni del genere.

NAPOLI, LE RACCOMANDAZIONI AI GIOCATORI

Ai calciatori del Napoli sono state suggerite una serie di raccomandazioni: limitarsi con gli spostamenti nel giorno di riposo; evitare – possibilmente – luoghi affollati, come possono esserlo un ristorante o anche un cinema o un teatro; ridurre persino, per quanto possibile, le visite dei parenti. E poi, chiaramente, lavarsi le mani ripetutamente ma anche, nel corso degli allenamenti e delle partite, servirsi di una borraccia personale.