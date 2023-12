Napoli, Mazzocchi a un passo: sarà il vice Di Lorenzo

Il Napoli vicino a Mazzocchi della Salernitana per rinforzare la fascia destra: sarà il vice Di Lorenzo, apparso stanco nelle ultime uscite.

NAPOLI – Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana, sarebbe ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport nello spazio riservato al calcio.

Ecco quanto si legge: “Raggiunto l’accordo con Pasquale Mazzocchi, esterno destro granata nato a Napoli, 28 anni, che reciterà da vice Di Lorenzo: contratto fino al 2027, non resta che attendere il placet della Salernitana, appena reduce dal ritorno in società di Sabatini“.

Il Napoli acquisterà comunque un terzino destro che possa fare rifiatare Giovanni Di Lorenzo. Il capitano degli azzurri, in questa stagione, ha palesato qualche piccolo cedimento dovuto alle tante partite disputate. Mazzocchi dovrebbe essere il profilo giusto per alternarsi con Di Lorenzo. Zanoli invece sarà ceduto in prestito.