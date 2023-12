De Laurentiis: “Tre o quattro acquisti per il Napoli. Elmas già venduto”

De Laurentiis annuncia un calciomercato importante per il Napoli: “Almeno 3-4 acquisti per rinforzare difesa e centrocampo”. Cessione vicina per Elmas.

NAPOLI – Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, fa il punto sul calciomercato estivo in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Il patron azzurro annuncia diversi rinforzi in arrivo: “Farò almeno tre operazioni, forse quattro. Devo rinforzare la difesa con un centrale e con un terzino destro, per avere un rincalzo di Di Lorenzo. E poi prendere un centrocampista, forse due“.

Sulla possibile cessione di Elmas, De Laurentiis è categorico: “Già venduto. È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti”.

Capitolo rinnovi: si lavora al prolungamento di Zielinski, mentre per Osimhen sembra esserci l’accordo: “Siamo in dirittura d’arrivo”, assicura il presidente.

Insomma, il Napoli si prepara a un’estate di grandi cambiamenti, con diverse operazioni in entrata e uscita. L’obiettivo è rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti per competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. De Laurentiis conferma la volontà di alzare l’asticella.