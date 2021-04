Napoli, piace Maggiore dello Spezia. Ospina possibile partente spunta il nome del sostituto

Il Napoli su Maggiore e Silvestri. L’asse con il Verona potrebbe diventare il fronte caldo del calciomercato del Napoli. Gli azzurri hanno blindato Zaccagni e lavorano per Barak, nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Marco Silvestri.

Il portiere dell’Hellas Verona sarebbe in pole tra i possibili sostituti di David Ospina. Se il calciatore colombiano deciderà di lasciare Napoli a fine stagione De Laurentiis punterà su Alex Meret come titolare. Marco Silvestri arriverebbe in Campania come secondo, e rappresenterebbe una buona alternativa per il prossimo allenatore del Napoli.

Il, rinnovo di Ospina tarda ad arrivare, il giocatore piace a molti club esteri, in particolare in Messico. Il suo procuratore ha avuto colloqui infruttuosi con la dirigenza del Napoli per il prolungamento del contratto che scade nel 2022.

La società partenopea, ha puntato gli occhi anche sull’enfant prodige dello Spezia, Giulio Maggiore. La società ligure pretendono un’offerta da almeno 10 milioni di euro. Secondo quanto riporta Areanapoli.it, su Giulio Maggiore oltre al Napoli, ci sarebbero anche Lazio, Roma, Atalanta e Genoa.