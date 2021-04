GAZZETTA- Napoli, De Laurentiis irritato da Gattuso. Due atteggiamenti non sono piaciuti al patron

Il Napoli e Gattuso si saluteranno a fine stagione. Il tecnico calabrese, ha una media punti superiore a quelle di Benitez e Mazzarri ma nonostante tutto Aurelio De Laurentiis ha deciso che non sarà Ringhio il prossimo allenatore del Napoli.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, due atteggiamenti del tecnico hanno irritato il presidente:

“A De Laurentiis non sono piaciuti gli attacchi che il tecnico gli ha rivolto nel periodo pre silenzio stampa. Una decisione presa per evitare che l’allenatore continuasse a picconare e ad alimentare le tensioni. C’era un contratto pronto da firmare per Gattuso”.

“E a De Laurentiis non è piaciuta nemmeno tanto la resistenza opposta dall’allenatore a proposito delle modalità del nuovo contratto. Dettagli che un giorno verranno fuori per chiarire questo divorzio annunciato con sei mesi di anticipo”, riferisce il noto quotidiano sportivo. Ricordiamo che il contratto del tecnico è in scadenza a giugno e il Napoli si è già mosso per cercare un allenatore che possa sostituirlo in estate e che possa aprire un ciclo importante”.