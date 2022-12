Gazzetta: “Napoli, Khvaratskhelia non fu acquistato per fare il titolare”. Il retroscena

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvratskhelia è stato la rivelazione della serie A, confermandosi tra i migliori nel suo ruolo anche in Europa.

Khvicha Kvratskhelia, attaccante del Napoli, si è imposto all’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori come uno dei migliori esterni d’Europa. Eppure secondo quanto riporta il giornalista della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, il talento georgiano non doveva essere titolare.

“Luciano Spalletti può essere soddisfatto. I giocatori, dopo la sosta, si sono ritrovati con lo stesso entusiasmo. La sosta può essere determinante per il futuro del campionato. Sono momenti decisivi. Su Giacomo Raspadori non bisogna più cercare conferme, il valore del calciatore è noto da tempo”.

Malfitano ai microfoni di Radio Gol rivela un retroscena: “Raspadori aveva anche un piccolo vantaggio su Kvaratskhelia. Il titolare non era il georgiano, ma l’italiano. Basti pensare che il Napoli lo ha acquistato per una cifra che non puoi giustificare per prendere un comprimario. Una cifra del genere la spendi per un titolare: parliamo di circa trentacinque milioni di euro. Poi certo, nessuno immaginava che Kvaratskhelia fosse così forte. Noi predicavamo calma in estate, la gente era agguerrita contro la società, ma i risultati dicono che abbiamo avuto ragione noi”, ha concluso il giornalista napoletano della Gazzetta dello Sport.