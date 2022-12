Zeman: “Napoli superiore a tutti. Osimhen e Raspadori? Possono coesistere”

Zeman ritiene che il Napoli è superiore a tutti mentre Osimhen e Raspadori possono coesistere

Zdenek Zeman, ex allenatore del Napoli, si sofferma ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul Mondiale e sulla Serie A: “Quella del Marocco è una bella favola, ci si attendeva da tempo l’exploit di una squadra africana. Non mi è piaciuta molto la fase a gironi, non so andava mai in profondità, le squadre erano raccolte in trenta metri. Ora invece vedo dei cambiamenti, regna un certo equilibrio”.

Sul cammino del Napoli, il trainer boemo afferma: “Il Napoli ha dimostrato di essere superiore alle altre, speriamo che duri. Il vero campionato inizierà dopo il Mondiale. Non ha mai avuto un vantaggio simile in classifica. Deve continuare così. Se potessi allenare una squadra in Serie A opterei per il Napoli. Gioca bene e vince”.

Per Zeman il Napoli è la squadra superiore tra tutte in Serie A

L’ex Roma e Foggia ha un’idea sulla coesistenza tra Osimhen e Raspadori: “Osimhen è un centravanti, Raspadori può ricoprire più ruoli e di conseguenza i due potrebbero giocare insieme”.

Sul caso Juventus: “Sono brutte cose, ma si sapeva già. E non parlo solo della Juventus. Aspettiamo di conoscere i risultati delle indagini”.

Infine conclude sulla sua esperienza al Napoli: “Ho un grande rimpianto: ero andato lì entusiasta, purtroppo non sono riuscito a fare ciò che avrei voluto”.