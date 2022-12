“Raspadori per Spalletti come Griezmann per la Francia al Mondiale”: il paragone

Raspadori per Spalletti come Griezmann per la Francia al Mondiale: così la pensa Alex Frosio de La Gazzetta dello Sport

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alex Frosio, giornalista della gazzetta dello sport: “Inter-Napoli sarà un esame, lo diciamo da mesi che dopo il Mondiale si aprirà un nuovo campionato e il 4 gennaio vedremo come supererà quest’esame. Sarà importante capire in che condizioni torneranno i giocatori. L’esito di questa partita potrà dire qualcosa in più sul futuro del campionato. La capacità del Napoli di reagire alle difficoltà è migliorata, ma anche dal punto di vista della manovra di gioco. Forse Spalletti ha trovato in Raspadori quello che è Griezmann per la Francia”.

Per Frosio il Napoli ha migliorato la capacità di reagire alle difficoltà

Frosio prosegue: “L’Inter anche senza Brozovic è riuscita a trovare un modo per rimediare all’assenza con Calhanoglu, è ovvio che se al rientro del mondiale parecchi giocatori mancheranno ai neroazzurri sarà una partita diversa. C’è da considerare anche il rientro psicologico dal Mondiale per alcuni calciatori. La mancanza che imputo ad Inzaghi è sulla gestione della partita, forse le sostituzioni non sono il suo forte, ma l’anno scorso se a Bologna il risultato fosse stato diverso, oggi parlavamo di un allenatore campione d’Italia. Gennaio senza dubbio rappresenta il momento decisivo, se il Napoli riuscisse a tenere lo stesso vantaggio dopo diventa un problema per le inseguitrici“.