Napoli-Juventus 1-0 decide Insigne. Azzurri con il cuore e la cazzimma

Napoli-Juventus la decide Lorenzo Insigne, il capitano dei partenopei riscatta l’errore in Supercoppa, trovando il primo goal su rigore contro la Juve. Insigne fa risorgere il Napoli. Gattuso batte la Juve e si rilancia in classifica.

Il Napoli di Gattuso ritrova la vittoria grazie a un rigore trasformato da Insigne, tornato sul dischetto dopo l’errore in Supercoppa sempre contro i bianconeri: per lui gol numero 100 con la maglia del Napoli. A inizio ripresa grande chance per Ronaldo, che sbaglia da due passi, nel finale Meret super su Morata. Dopo 7 partite senza sconfitte tra campionato e coppe, la Juve si ferma: in classifica il Napoli si porta al quarto posto agganciando momentaneamente Roma e Lazio, a -2 dai bianconeri.

Se la serata del leader della difesa meno battuta del campionato è da incubo, quella di Rrahmani e Maksimovic – schierati al posto di Koulibaly e Manolas, indisponibili – è quasi da raccontare ai nipotini. Come quella di Meret, decisivo dopo essere stato schierato a sorpresa per via dell’infortunio di Ospina nell’intervallo. Gattuso sorride, Pirlo no. Finisce così il primo confronto in panchina tra due fratelli del centrocampo, spesso invincibili insieme con la maglia del Milan e della Nazionale. Pirlo l’aveva presentata senza lasciarsi andare a troppe emozioni: “Gattuso rischia? Nel nostro mestiere possono capitare certe situazioni, può capitare che uno o l’altro sia più o meno in difficoltà. E mi spiace per Rino, ma io devo pensare ai miei problemi“. Problemi che da stasera sono quantomeno un po’ più sostanziosi

IL TABELLINO DI NAPOLI-JUVENTUS 1-0

MARCATORI: 31′ rig. Insigne

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 7,5; Di Lorenzo 5, Rrahmani 7, Maksimovic 6,5, Mario Rui 6,5; Bakayoko 5,5, Zielinski 5,5 (64′ Elmas 5); Politano 6 (74′ Fabian Ruiz 6), Insigne 7,5 (88′ Lobotka sv), Lozano 6,5; Osimhen 5 (75′ Petagna sv). All. Gattuso.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado (46′ Alex Sandro), De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi (63′ McKennie), Bentancur (72′ Kulusevski), Rabiot, Chiesa; Morata, C. Ronaldo. All. Pirlo.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Di Lorenzo (N), Chiellini (J), Cuadrado (J), Bakayoko (N), Rabiot (J)

Espulsi: nessuno

PAGELLE NAPOLI

MERET 7.5 – Titolare per il problema riscontrato nel riscaldamento da Ospina, si fa trovare pronto, anzi, prontissimo.

DI LORENZO 5.5 – Chiesa è un cliente scomodo e, infatti, è costretto a incappare il giallo. Che, inevitabilmente, ne condiziona il piano gara.

RRAHMANI 7 – Si procura un penalty per una smanacciata di Chiellini e, in generale, mantiene oculatamente la posizione.

MAKSIMOVIC 6.5 – In crescendo dal punto di vista fisico, ne viene a capo senza particolari patemi.

MARIO RUI 6.5 – Spinge poco, concentrandosi pressoché esclusivamente sulla fase difensiva. In sofferenza, qua e là, negli uno contro uno.

BAKAYOKO 6.5 – La fase di costruzione, si sa, non è il suo forte. Ma decide di andare di fisicità. E fa benissimo.

ZIELINSKI 5.5 – Non brillantissimo nelle letture, si limita all’ordinaria amministrazione che, però, poco non è. A maggior ragione considerando l’avversario. (65’ ELMAS 5: Un po’ troppo arruffone).

POLITANO 6 – Prova a creare la superiorità numerica, mettendo in mostra la consueta ottima gamba. (64’ FABIAN RUIZ 6: Rispetta il piano gara).

INSIGNE 7 – Al 100esimo goal con gli azzurri, spezza la maledizione dal dischetto contro la Signora. E, in generale, si sacrifica in funzione della coralità. (88’ LOBOTKA SV)

LOZANO 6.5 – Intelligenza e scaltrezza al potere, puntando sempre e costantemente l’avversario.

OSIMHEN 5 – La sensazione, e forse qualcosina in più, è che sia ancora (molto) lontano da un’accettabile condizione atletica. Vorrebbe spaccare il mondo, ma non ce la fa (75′ PETAGNA SV)