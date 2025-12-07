Napoli-Juve, le scelte: Conte cambia sette uomini, Spalletti punta su David
Nel quadro tracciato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli si presenta alla sfida contro la Juventus con sette cambi rispetto alla formazione vista mercoledì in Coppa Italia. Tutto previsto: Conte richiama i titolari lasciati inizialmente in panchina contro il Cagliari, con l’unica eccezione di Lobotka, fermatosi durante il riscaldamento e costretto allo stop in un periodo già segnato da assenze pesanti.
Con Gilmour già fuori, l’assenza del regista slovacco costringe Conte all’ennesimo adattamento: in cabina di regia ci sarà Elmas, come già accaduto contro il Como dopo l’infortunio di Billy. A completare la lista degli indisponibili — ricordata da Mandarini nel Corriere dello Sport — ci sono Anguissa, De Bruyne, Meret, Gutierrez e Lukaku. Ben sette assenze complessive.
Nel 3-4-2-1 di Conte rientrano dall’inizio Rrahmani e Buongiorno, schierati con Beukema nei tre centrali. Di Lorenzo e Olivera occuperanno le fasce, mentre la mediana sarà formata da McTominay ed Elmas. In avanti, conferme per il trio Neres–Lang–Hojlund, con Milinkovic-Savic ancora tra i pali, unico dei titolari a non aver riposato in coppa.
Come annota Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la squadra non ha svolto ritiro: appuntamento solo questa mattina a Castel Volturno per risveglio muscolare e trasferimento a Pozzuoli.
La Juventus: Spalletti sceglie David, Thuram-Miretti in ballottaggio
Da Torino, la situazione è chiara: la Juventus anti-Napoli è definita, anche se Luciano Spalletti, come ricorda ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, preferisce prendersi tutto il tempo possibile prima di ufficializzare le scelte.
Senza Vlahovic, per la seconda volta di una lunga serie, i riflettori si spostano sul reparto offensivo: Jonathan David è in vantaggio su Openda, sospinto dalla buona prova in Coppa Italia. «È sensibile, bravo, forte, ha fisicità; penso che abbia voglia di far vedere di che panni è fatto», ha dichiarato Spalletti, confermando la crescita del canadese.
Alle sue spalle, spazio a Yildiz e con ogni probabilità a Conceiçao.
A centrocampo torna dal primo minuto Locatelli. «Ha personalità e un ruolo preciso nello spogliatoio. Ogni tanto si fa trascinare, ne abbiamo parlato. In queste partite è stato perfetto», ha spiegato il tecnico. Al suo fianco resta viva la scelta tra Thuram, che ha riposato contro l’Udinese, e Miretti, che sta insidiando il posto da titolare.
Sulle fasce, pronti Cambiaso e McKennie, quest’ultimo lodato apertamente da Spalletti: «È una persona forte, sempre disponibile. È perfetto per un allenatore».