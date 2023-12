Napoli Inter, la previsione di Esposito: “Gli azzurri vinceranno per 3-1”

Il conduttore di Area di Rigore, Paolo Esposito, si è soffermato su Napoli Inter, il big match di questa sera al Maradona.

Il prossimo scontro al Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter nella 14ª giornata di Serie A si preannuncia come una sfida cruciale. In caso di vittoria, il Napoli ridurrebbe il distacco da Inter a meno cinque punti. Dall’altra parte, la squadra di Simone Inzaghi è “costretta” a vincere per riconquistare il primato, dopo il successo della Juventus nel precedente match del venerdì sera (i bianconeri attualmente guidano con un punto di vantaggio, ndr).

Il giornalista e conduttore di Area di Rigore, Paolo Esposito, ha offerto la sua analisi in vista di questo importante incontro. “Il Napoli stasera deve fare la partita, mantenere il possesso palla e potrebbe vincere con un risultato di 3-1 perché è più forte dell’Inter”, ha affermato Esposito, proiettandosi sulla sfida allo stadio Diego Armando Maradona.

Esposito ha cercato di anticipare anche i possibili marcatori della partita di Fuorigrotta: “Secondo me, sarà la serata di Khvicha Kvaratskhelia e di Victor Osimhen!”. Queste previsioni si basano sulla convinzione del giornalista riguardo alla superiorità del Napoli e suggeriscono un ruolo chiave per questi due giocatori nel raggiungimento della vittoria. La partita si preannuncia quindi emozionante, con i tifosi in attesa di vedere se le previsioni di Esposito si avvereranno sul terreno di gioco.