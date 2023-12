Napoli Inter, striscioni shock. Alvino: “Vi siete scordati cosa fece Cavani?”

Napoli Inter, si scalda l’atmosfera per questa sera: il giornalista Carlo Alvino ha risposto ai tifosi nerazzurri autori di striscioni vergognosi.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Sarà la serata clou della quattordicesima giornata di Serie A al Diego Armando Maradona, con il Napoli che affronterà l’Inter in una partita destinata a catturare l’attenzione globale. Mentre lo spettacolo si svolgerà sia sul campo che sugli spalti, mancheranno i tifosi nerazzurri residenti in Lombardia.

Per riscaldare ulteriormente l’atmosfera, gli ultras interisti hanno deciso di esprimere il loro sentimento con due striscioni controversi affissi per le strade di Milano. “Ieri, oggi e domani odio per Napoli e i napoletani” e “La vostra razza di infami, la vergogna dell’umanità” sono i testi decisamente discussi che hanno attirato l’attenzione.

Le forze dell’ordine sono in allerta massima in vista della sfida al Maradona, mentre il giornalista Carlo Alvino ha deciso di rispondere su piattaforme sociali, richiamando un episodio passato in cui Edinson Cavani inflisse una sconfitta all’Inter: “Mentecatti senza fantasia… ricordo personale… ieri, oggi e domani segna sempre il matador Cavani… e chest’è”.

Un confronto acceso, dunque, sia sul campo che fuori, con Alvino che si fa portavoce di una risposta appassionata agli ultras interisti, dando risonanza a un passato di sfide e vittorie.