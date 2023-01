Napoli: due ballottaggi in vista della sfida con l’Inter, Lozano sfida Politano

Il Napoli sfida l’Inter e Luciano Spalletti ha due ballottaggi in corso: Juan Jesus-Rrahmani e Lozano-Politano.

Oggi il Napoli si è allenato a Castel Volturno per preparare la sfida del 4 gennaio 2023 contro l’Inter. Il tecnico dei partenopei ha tutti gli uomini a disposizione, ma le condizioni di alcuni atleti sono ancora da valutare. Quello che preoccupa di più è sicuramente Rrahmani. Il difensore ex Verona è fuori oramai dal 10 ottobre. Lo staff medico e tecnico non ha mai voluto forzare il suo rientro ed anche durante le amichevoli di dicembre è rimasto sempre fuori dalle convocazioni, ma ha giocato solo l’ultimo testo tra Napoli e Juve Stabia.

La presenza di Rrahmani per Inter-Napoli è in dubbio ma non si può escludere che alla fine riesca a giocare titolare, poiché il giocatore è segnalato in crescita. Al suo posto Spalletti può scegliere tra l’esperienza di Juan Jesus e la fisicità di Ostigard. La presenza del norvegese potrebbe essere molto importante visto che l’Inter schiererà con ogni probabilità Lukaku e Dzeko in attacco.

Altro ballottaggio per Spalletti in vista di Inter-Napoli è quello tra Politano e Lozano. Il messicano è rientrato dall’impegno ai Mondiali e non è al massimo della forma. Molto probabile che Spalletti mandi in campo Politano dal primo minuto. Altra sorpresa può essere la presenza di Ndombele al posto di Zielinski. Anche il polacco è rientrato dall’impegno in Qatar. Il francese si è allenato sempre con la s quadra ed ha fatto una buona impressione a Spalletti.

Ecco la probabile formazione del Napoli contro l’Inter: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.