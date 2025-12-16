Napoli in volo verso Riad: Supercoppa, tempi serrati e premio milionario
NAPOLI – La missione Supercoppa Italiana scatta nel pomeriggio di oggi. Cinque ore e mezza di volo charter per raggiungere l’Arabia Saudita, con arrivo previsto in serata a Riad. A raccontare i dettagli della spedizione azzurra è Marco Azzi su Repubblica Napoli, che sottolinea come il Napoli sia atteso già giovedì sera, alle 22 locali, dalla semifinale contro il Milan di Allegri e Modric.
Da regolamento, in qualità di campione d’Italia, il Napoli ha goduto di un trattamento di favore: sarà infatti la prima squadra a scendere in campo e, in caso di qualificazione alla finalissima di lunedì 22 dicembre, potrà contare su un giorno di riposo in più rispetto alla vincente dell’altra semifinale tra Bologna e Inter, in programma venerdì. Tempi serratissimi, considerato anche l’avvicinarsi delle festività natalizie, come evidenzia ancora Marco Azzi sulle colonne di Repubblica Napoli.
Antonio Conte e la squadra sperano di rientrare a Napoli martedì 23 dicembre, possibilmente con il trofeo in valigia. Da campione d’Italia, il club ha avuto anche la possibilità di scegliere per primo l’albergo: quartier generale fissato al Movenpick. Scartata, anche per motivi scaramantici, l’opzione Four Seasons, l’hotel che ospitò gli azzurri nel gennaio 2024, quando la Supercoppa si concluse con la sconfitta in finale contro l’Inter di Lautaro Martinez, allora con Mazzarri in panchina, come ricorda Marco Azzi su Repubblica Napoli.
La formula della competizione resta invariata: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore, senza supplementari. Intanto la Lega Calcio ha ufficializzato il programma della vigilia: domani alle 12.30 locali allenamento di rifinitura all’Al Riyadh Club, con i primi 15 minuti aperti ai media; alle 16, conferenza stampa di Antonio Conte insieme a un calciatore all’Al-Awwal Park Stadium, teatro della semifinale.
La prevendita ha fatto registrare il tutto esaurito in anticipo: 25 mila spettatori sugli spalti, spinti dal richiamo internazionale delle due squadre. Una vetrina di prestigio per il brand Napoli, a cui tiene particolarmente Aurelio De Laurentiis, che sarà al fianco della squadra durante la trasferta saudita, come sottolinea Marco Azzi su Repubblica Napoli.
In palio c’è anche un montepremi di grande rilievo: 2,4 milioni di euro per ciascuna semifinalista perdente, 6,7 milioni per la finalista sconfitta e 9,5 milioni per la vincente, cifra che può salire fino a 11 milioni complessivi. Durante il soggiorno a Riad, soprattutto in caso di permanenza fino a lunedì, il Napoli organizzerà anche la tradizionale cena di Natale della squadra. Pochi i tifosi al seguito per via dei costi e delle difficoltà logistiche, ma l’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia Uno.