Emerson Palmieri ha scelto da tempo il Napoli per rilanciarsi, tante le telefonate con Spalletti. Il terzino del Chelsea ha rifiutato la proposta della Roma di Mourinho pur di approdare in maglia azzurra. La trattativa con il Chelsea non è semplice come riporta l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica:

“Il Napoli dalle cessioni di Ounas e Tutino potrebbe ricavare tra i 15 e i 18 milioni per accelerare sul centrocampista, diventato una priorità dopo l’infortunio di Demme. Piace sempre Sander Berge dello Sheffield United, ma non c’è intesa sulla formula. Resta nei radar pure Morten Thorsby, norvegese della Sampdoria che ha grande duttilità tattica e un costo contenuto (8 milioni di euro)”.

Il quotidiano aggiunge: “Sul fronte terzino, la priorità è Emerson Palmieri, a patto che il Chelsea gli rinnovi il contratto e poi apra all’ipotesi del prestito. Ecco perché si monitorano le alternative: il greco Tsimikas del Liverpool piace dalla scorsa estate, ma i Reds sperano ancora di poter realizzare una cessione a titolo definitivo, quindi l’ipotesi è bloccata. Non è da escludere l’idea Reinildo Mandava, mancino del Lille, pronto a una nuova esperienza. La possibilità di esibirsi allo stadio Maradona lo intriga molto“.

Il Napoli ha il gradimentoi di Emerosn Palmieri ma le regole imposte da Aurelio De Laurentiis per il mercato frenano la trattativa. Il patron ha promesso a Spalletti un terzino sinistro e un centrocampista, vedremo come si evolverà il mercato, non si escludono sorprese.