Emerson Palmieri ha rifiutato la Roma vuole solo il Napoli. Telefonata con Spalletti per il terzino del Chelsea. Secondo quanto riferisce giornalista di tuttomercatoweb, Raimondo De Magistris ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, Emerson Palmieri vuole approdare al Napoli del suo ex allenatore Spalletti.

“Al momento il mercato del Napoli è fermo sia in entrata che in uscita, le cose sono molto collegate tra loro a dire il vero. Staremo a vedere, ma dalle notizie che mi arrivano, la società intende accontentare Luciano Spalletti alla fine di questa sessione estiva di calciomercato“. Ha evidenziato il giornalista.

Il giornalista di tuttomercatoweb, ha rivelato poi un retroscena di mercato: “Per quanto riguarda l’esterno sinistro, il primo nome della lista resta sempre quello dell’italo brasiliano Emerson Palmieri. Il calciatore della Nazionale Italiana ha già parlato telefonicamente con l’allenatore toscano, da quello che so il presidente farà di tutto per accontentare Luciano Spalletti. Emerson Palmieri, dalla sua, ha rifiutato la Roma che pure lo cercava per approdare al Napoli del suo ex allenatore”.

Leggi tutto su Emerson Palmieri