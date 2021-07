l Napoli sta lavorando sul calciomercato mercato per due calciatori da consegnare a Luciano Spalletti. Gli azzurri devono fare i conti con l’infortunio di Diego Demme che terrà il centrocampista tedesco lontano dai campi almeno per due mesi. Il Napoli punta Berge (centrocampista dello Sheffield United) e Emerson Palmieri. Il terzino della Nazionale ha parlato spesso con Insigne del suo possibile arrivo in azzurro. Sul taccuino di Giuntoli anche Vecino che però Inzaghi difficilmente lascerà partire.

Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ha riportato le ultime sui movimenti del Napoli ai microfoni della Radio ufficiale del club azzurro.

“Reinildo Mandava è sempre stato nei radar del Napoli, l’agente si è visto anche una volta con la società azzurra. Ma il discorso è sempre sullo 0-0. Il Napoli è presente, segue con attenzione la sua situazione contrattuale”.

“L’idea di Spalletti e del Napoli è quella di aver sangue freddo in attesa che il Chelsea rimuova sue certezze. E prendere Emerson Palmieri come fece lo scorso anno con Bakayoko. Il dialogo con Lucci per Olivera non si è mai spento, stessa cosa per Mandava, ma Emerson resta il primo nome della lista. Non sarà facile perché il Chelsea dovrà rinnovare il contratto oppure tenerlo a scadenza, ma a certe cifre richieste tipo sotto i venti milioni di euro, non si farà”. Ha concluso Ciro Venerato sul mercato del Napoli.