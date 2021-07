Napoli l’alternativa a Emerson Palmieri

Il Napoli sonda alcune alternative a Emerson Palmeri. Nel caso in cui per il terzino del Chelsea dovessero esserci difficoltà tali da far rinunciare al suo ingaggio, Giuntoli avrebbe pronto il piano B: si tratta di Kostas Tsimikas, laterale ingaggiato dal Liverpool un anno fa, che non è riuscito a imporsi con la maglia dei Reds. Per Tsimikas, costato 13 milioni al club inglese, il Napoli non ha intenzione di accelerare: la formula potrebbe essere quella del prestito, ma tutto dipende da Emerson Palmieri, che rimane il primo obiettivo del Napoli per la fascia sinistra.