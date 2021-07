Emerson Palmieri al Napoli è una trattiva che non è ancora tramontata. Il mercato di questa estate è molto lento e come hanno sottolineato da Sky si sbloccherà nei primi giorni di agosto. Il Napoli ha adottato l’arma della pazienza, per esigenza e strategia. La SSCN sa bene che farsi prendere per la gola significa sborsare soldi in più ed il budget azzurro è già ridotto.

Anche la trattativa per Emerson Palmieri al Napoli va in questo senso. Quello dei piccoli passi, magari sembra che non si stia muovendo nulla, ma già il fatto che altri club non affondino il colpo è un buon segnale per la società partenopea che si sta giocando le sue carte come ad un tavolo di poker.

Emerson Palmieri al Napoli: le ultime notizie

Secondo Gazzetta dello Sport il Napoli ha un alleato in più per arrivare al giocatore ed è l’agente dell’esterno: