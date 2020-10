Napoli e sconfitta a tavolino: “Slitta le decisione del giudice sportivo”

Il Napoli attende la decisione del giudice sportivo che potrebbe sancire la sconfitta a tavolino nella gara con la Juve, ma si allungano i tempi.

Secondo quanto riferisce Il Mattino slitta la decisione del giudice sportivo che può decretare la sconfitta a tavolino e penalizzazione per il Napoli per non essersi presentato alla gara con la Juve. La pronuncia era prevista per domani, ma secondo il quotidiano partenopeo bisognerà attendere almeno fino a mercoledì. Questo perché “avrebbe chiesto un supplemento di indagine, mandando gli atti alla Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Chinè“. Anche l’avvocato Mattia Grassani ha fatto sapere che non ci sarà martedì la decisione del giudice sportivo ed ha indicato una data diversa, rispetta a quella che si è fatta fino ad ora.

Il Napoli dovrà attendere la decisione del giudice sportivo per poi eventualmente presentare ricorso. Secondo l’avvocato della SSCN, però, gli azzurri hanno le carte in regola anche per evitare la sconfitta a tavolino. La società partenopea, infatti, non ha agito di propria volontà ma è stata bloccata in Campania da una decisione dell’Asl. A quel punto Aurelio De Laurentiis non ha potuto fare altro che bloccare la partenza dei suoi giocatori per Torino. Una decisione che ha creato enorme polemiche con le reazioni di Andrea Agnelli, ma anche di alcuni personaggi della stampa come Chirico che hanno criticato pesantemente il club partenopeo.