Napoli, dubbio Luperto: due soluzioni per Gattuso, spunta una sorpresa

Napoli e il dubbio Luperto che apre l’emergenza difesa. Gattuso pensa a due possibile soluzioni, ma potrebbe esserci la sorpresa Tonelli.

Il dubbio Luperto tiene in ansia il Napoli, Il difensore leccese non sta benissimo, per questo Gattuso pensa a due soluzioni: Elseid Hysaj o Giovanni Di Lorenzo come centrali. Sarebbero le due soluzioni più ovvie per sostituire il difensore che a sua volta era stato chiamato in causa per i forfait di Kalidou Koulibaly (infortunio) e Nikola Makisovic (squalifica). Secondo quanto fa sapere Radio Marte resta l’apprensione per Luperto che non ha lavorato in palestra con la squadra, ma ha svolto una seduta di terapia”.

Il dubbio Luperto verrà sciolto solo domenica, il calciatore sarà monitorato costantemente e si cercherà di recuperarlo. Hysaj centrale al momento resta la soluzione più probabile, ma Radio Marte indica anche una terza soluzione che potrebbe essere legata ad una “maglia da titolare per Lorenzo Tonelli”. Il difensore non è mai sceso in campo fino ad ora, ma si è sempre dimostrato legato alla squadra, è un centrale di ruolo e potrebbe offrire comunque delle garanzie tecniche nello svolgere quel ruolo. Di certo gli manca il ritmo partita, ma si è comunque allenato con la squadra. Gattuso scioglierà il dubbio solo domenica prima della sfida al Mapei Stadium contro il Sassuolo. In quel match potrebbe mancare anche Dries Mertens che ieri non si è allenato con la squadra ed anche oggi non era al meglio. Callejon e Lozano si giocano una maglia da titolare, con il messicano favorito sullo spagnolo, mentre al centro dell’attacco Milik è titolare indiscusso, completa il tridente Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è stato investito da più di una critica, ma De Laurentiis ha preso le sue difese anche durante la cena di Natale, ora bisogna far vedere sul campo che il peggio è passato.