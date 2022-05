Napoli, Deulofeu ha detto sì. La Juve su Fabian Ruiz. Allegri lo stima

Il Napoli ha il si di Deulofeu, l’esterno dell’Udinese potrebbe vestire la maglia azzurra. La Juve torna su Fabian Ruiz

Gerard Deulofeu potrebbe presto essere un nuovo acquisto del Napoli. L’esterno dell’Udinese ha dato la sua disponibilità al trasferimento alla corte di Spalletti e ora saranno i due club a dover trovare l’accordo.

Deulofeu si sente pronto al grande salto, e ha chiesto all’Udinese di lasciarlo libero, nonostante due anni di contratto rimanenti.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro, il presidente del Napoli De Laurentiis si è esposto rivelando che sta trattando in prima persona Federico Bernardeschi che tra un mese si libera a zero dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il patron azzurro vorrebbe chiudere subito per il calciatore ma ci sono ancora dei punti da chiarire.

In primis bisogna capire come inserirlo nella rosa di Luciano Spalletti ed eventualmente al posto di chi. Per questo motivo la trattativa è momentaneamente in una fase di stallo. Sciolti questi dubbi, il Napoli dovrà pagare solo lo stipendio di Bernardeschi che si aggirerebbe intorno ai 3 milioni a stagione.

Proprio la Juventus dopo aver chiesto informazioni, lo scorso Gennaio è tornata su Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli piace moltissimo a Massimiliano Allegri. Al momento non esiste una vera e propria trattativa, la priorità dell’ex besti , se dovesse lasciare Napoli sarebbe il Real Madrid del suo mentore Carlo Ancelotti.