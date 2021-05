Napoli-De Paul, parte la trattativa. Gli azzurri impegnati nella lotta Champions non perdono di vista il Calciomercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del corriere dello sport, la trattativa del Napoli per De Paul è ufficialmente partita. gli azzurri seguono anche l’esterno mancino dello Sporting Lisbona Nuno Mendes.

Rodrigo De Paul detto Rodri, centrocampista argentino dell’Udinese che proprio martedì ha sfilato al Maradona sotto gli occhi di Della dirigenza del Napoli. “De Laurentiis ce lo ha chiesto”, disse qualche settimana fa il vicepresidente friulano, Campoccia. “Ma deve capire che ha un valore importante”. In cifre: intorno ai 35 milioni di euro. Oltre ai gol (9 finora), agli assist (10), ai muscoli, alla qualità e alla quantità che lo rendono decisamente completo, De Paul ha dalla sua anche l’età: 27 anni. Per la precisione: li compirà il 24 maggio, giorno in cui anche De Laurentiis festeggia il suo compleanno. Questione di feeling.

NUNO MENDEZ E IL LIKE DI ZACCAGNI

Non solo De Paul per il Napoli, gli azzurri lavorano anche per un terzino, Hysaj lascerà il Napoli a fine stagione, il futuro di Ghoulam è ancora avvolto dalla nebbia. Giuntoli ha puntato una stella emergente del calcio Europeo: Nuno Mendes.