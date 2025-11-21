21 Novembre 2025

Napoli, Conte pensa al 3-4-2-1: prove tattiche e dubbi in vista dell’Atalanta

redazione 21 Novembre 2025
Napoli, Conte pensa al 3-4-2-1: prove tattiche e dubbi in vista dell’Atalanta

Secondo l’analisi pubblicata dal Corriere dello Sport, il Napoli sta valutando soluzioni nuove per la sfida contro l’Atalanta. Antonio Conte, come riporta il Corriere dello Sport, ha provato in questi giorni non solo il consueto 4-3-3, ma anche un interessante 3-4-2-1, un modulo che potrebbe diventare una scelta concreta vista l’assenza di Anguissa. L’idea è viva e resta una possibilità reale per il match di domani.

Il Corriere dello Sport sottolinea che, nel 3-4-2-1, l’attacco cambierebbe poco: Hojlund resterebbe il riferimento centrale, con due esterni ai lati e un centrale difensivo in più. La coppia di centrocampo sarebbe composta da Lobotka e McTominay. Per quanto riguarda gli esterni, il quotidiano sportivo descrive le coppie testate in allenamento: a destra Di Lorenzo–Politano, a sinistra Gutierrez con uno tra Elmas e Neres. L’alternativa resta la difesa a quattro, con Elmas mezzala al posto di Anguissa e Neres favorito sul lato mancino nel tridente completato da Politano e Hojlund.

Come evidenziato ancora dal Corriere dello Sport, Conte ha diversi dubbi da risolvere. L’allenamento di oggi aiuterà a sciogliere le ultime incertezze tra uomini e moduli, partendo dal quadro degli assenti: Anguissa si aggiunge a Meret, De Bruyne e Lukaku, mentre Gilmour resta indisponibile e Spinazzola è in dubbio, con condizioni ancora da valutare.

Altro

Antonio Conte LaPresse Napolipiu

Corriere dello Sport: “Napoli, Conte chiama la svolta: confronto duro a Castel Volturno prima dell’Atalanta”

redazione 21 Novembre 2025
Stadio Maradona-Lega Serie A-Napolipiu.com

Maradona, prevendita lenta: tre sfide in 12 giorni e stadio non ancora pieno

redazione 21 Novembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (1)

Napoli-Atalanta, niente conferenza di Conte alla vigilia: ecco cosa sta succedendo

redazione 20 Novembre 2025
gol in spaccata di McTominay e l’esultanza degli azzurri

Gazzetta dello Sport: “McTominay, l’uomo delle notti storiche: il Napoli si aggrappa al suo talento per rialzarsi”

redazione 20 Novembre 2025
Mimmo Carratelli critica Aurelio De Laurentiis per il suo stile durante la conferenza stampa e pone una domanda provocatoria sul clima al Napoli.

Conte e il Napoli: tra tempeste mediatiche e normalità ritrovata

redazione 20 Novembre 2025
politano

Politano: «Serve il miglior Napoli, ora un mese di fuoco». L’esterno punta su Atalanta e Mondiale

redazione 19 Novembre 2025

Ultimissime

neres (1).jpg(1)

Napoli, Conte pensa al 3-4-2-1: prove tattiche e dubbi in vista dell’Atalanta

redazione 21 Novembre 2025
Antonio Conte LaPresse Napolipiu

Corriere dello Sport: “Napoli, Conte chiama la svolta: confronto duro a Castel Volturno prima dell’Atalanta”

redazione 21 Novembre 2025
Stadio Maradona-Lega Serie A-Napolipiu.com

Maradona, prevendita lenta: tre sfide in 12 giorni e stadio non ancora pieno

redazione 21 Novembre 2025
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Corriere dello Sport: Napoli, una maratona a tutta intensità: i dati smentiscono il “caso infortuni”

redazione 21 Novembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (1)

Napoli-Atalanta, niente conferenza di Conte alla vigilia: ecco cosa sta succedendo

redazione 20 Novembre 2025