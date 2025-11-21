Napoli, Conte pensa al 3-4-2-1: prove tattiche e dubbi in vista dell’Atalanta

Secondo l’analisi pubblicata dal Corriere dello Sport, il Napoli sta valutando soluzioni nuove per la sfida contro l’Atalanta. Antonio Conte, come riporta il Corriere dello Sport, ha provato in questi giorni non solo il consueto 4-3-3, ma anche un interessante 3-4-2-1, un modulo che potrebbe diventare una scelta concreta vista l’assenza di Anguissa. L’idea è viva e resta una possibilità reale per il match di domani.

Il Corriere dello Sport sottolinea che, nel 3-4-2-1, l’attacco cambierebbe poco: Hojlund resterebbe il riferimento centrale, con due esterni ai lati e un centrale difensivo in più. La coppia di centrocampo sarebbe composta da Lobotka e McTominay. Per quanto riguarda gli esterni, il quotidiano sportivo descrive le coppie testate in allenamento: a destra Di Lorenzo–Politano, a sinistra Gutierrez con uno tra Elmas e Neres. L’alternativa resta la difesa a quattro, con Elmas mezzala al posto di Anguissa e Neres favorito sul lato mancino nel tridente completato da Politano e Hojlund.

Come evidenziato ancora dal Corriere dello Sport, Conte ha diversi dubbi da risolvere. L’allenamento di oggi aiuterà a sciogliere le ultime incertezze tra uomini e moduli, partendo dal quadro degli assenti: Anguissa si aggiunge a Meret, De Bruyne e Lukaku, mentre Gilmour resta indisponibile e Spinazzola è in dubbio, con condizioni ancora da valutare.