Napoli, chiuso l’accordo per Giovane: sprint per averlo già a Torino
Il Napoli ha chiuso l’operazione per Giovane dell’Hellas Verona e accelera per consegnarlo immediatamente ad Antonio Conte. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’esterno è già arrivato a Roma e il club azzurro punta a completare nel più breve tempo possibile visite mediche e formalità burocratiche.
L’obiettivo è renderlo convocabile già per la sfida di domenica a Torino, in una vera e propria corsa contro il tempo per garantire a Conte un rinforzo immediato sulle corsie offensive.
Dal punto di vista economico, Giovane arriva al Napoli con un’operazione complessiva da 20 milioni di euro bonus inclusi. La formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto, soluzione legata al blocco soft del mercato azzurro in questa sessione.
Un investimento mirato e immediato, che conferma la volontà del Napoli di intervenire senza attendere, come riportato da Sky Sport.