Napoli, Anguissa out anche con la Juve: Lukaku torna tra i convocati
Brutte notizie per Antonio Conte alla vigilia della sfida contro la Juventus. Frank Anguissa non sarà disponibile per la trasferta di Torino, proseguendo il lavoro di recupero e le terapie: il centrocampista non ce la fa e resta fuori, così come David Neres, già indisponibile. A riferirlo è Sky Sport.
Arriva però una notizia positiva: Romelu Lukaku torna a disposizione. Il centravanti belga rientra tra i convocati contro la sua ex squadra, anche se – con ogni probabilità – non partirà dal primo minuto, pronto eventualmente a subentrare a gara in corso.
Con queste assenze e rientri, si delinea il quadro delle probabili formazioni.
Juventus (4-2-3-1)
Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceição, McKennie, Yildiz; David
Allenatore: Luciano Spalletti
Napoli (3-4-3)
Milinković-Savić; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay; Vergara, Højlund, Elmas
Allenatore: Antonio Conte
Il Napoli si presenta dunque allo Stadium in emergenza a centrocampo, ma con un’arma in più dalla panchina. Conte spera di ritrovare in Lukaku un’opzione decisiva in una gara che vale molto più di tre punti.