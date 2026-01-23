23 Gennaio 2026

Napoli, Anguissa out anche con la Juve: Lukaku torna tra i convocati

redazione 23 Gennaio 2026
Anguissa

Anguissa - fonte lapresse - napolipiu.com

Brutte notizie per Antonio Conte alla vigilia della sfida contro la Juventus. Frank Anguissa non sarà disponibile per la trasferta di Torino, proseguendo il lavoro di recupero e le terapie: il centrocampista non ce la fa e resta fuori, così come David Neres, già indisponibile. A riferirlo è Sky Sport.

Arriva però una notizia positiva: Romelu Lukaku torna a disposizione. Il centravanti belga rientra tra i convocati contro la sua ex squadra, anche se – con ogni probabilità – non partirà dal primo minuto, pronto eventualmente a subentrare a gara in corso.

Con queste assenze e rientri, si delinea il quadro delle probabili formazioni.

Juventus (4-2-3-1)

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceição, McKennie, Yildiz; David
Allenatore: Luciano Spalletti

Napoli (3-4-3)

Milinković-Savić; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay; Vergara, Højlund, Elmas
Allenatore: Antonio Conte

Il Napoli si presenta dunque allo Stadium in emergenza a centrocampo, ma con un’arma in più dalla panchina. Conte spera di ritrovare in Lukaku un’opzione decisiva in una gara che vale molto più di tre punti.

Altro

marocchi napoli

Marocchi: «Conte si esalta nelle difficoltà. Juve-Napoli può essere uno spartiacque»

redazione 23 Gennaio 2026
lukaku

Il Mattino: “Napoli, missione Juventus. Torna Lukaku, paura Neres”

redazione 23 Gennaio 2026
neres (1).jpg(1)

Gazzetta dello Sport: “Neres rischia tre mesi di stop”

redazione 23 Gennaio 2026
Napoli, non solo Neres: Manna sta chiudendo un altro colpo

Gazzetta dello Sport: “Napoli, fuochi d’artificio sul mercato: Giovane è il colpo di Conte”

redazione 23 Gennaio 2026
619195460_921747463702157_9195121502562415621_n

Napoli–Savoia, allenamento congiunto nel segno del rispetto e della collaborazione

redazione 22 Gennaio 2026
Neres - fonte LaPresse - Napolipiu

Napoli in apprensione: stop per Neres, attesa per gli esami decisivi

redazione 22 Gennaio 2026

Ultimissime

Anguissa

Napoli, Anguissa out anche con la Juve: Lukaku torna tra i convocati

redazione 23 Gennaio 2026
manna-lapresse-napolipiu.com (1)

Napoli, chiuso l’accordo per Giovane: sprint per averlo già a Torino

redazione 23 Gennaio 2026
marocchi napoli

Marocchi: «Conte si esalta nelle difficoltà. Juve-Napoli può essere uno spartiacque»

redazione 23 Gennaio 2026
lukaku

Il Mattino: “Napoli, missione Juventus. Torna Lukaku, paura Neres”

redazione 23 Gennaio 2026
neres (1).jpg(1)

Gazzetta dello Sport: “Neres rischia tre mesi di stop”

redazione 23 Gennaio 2026