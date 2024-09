Mercato Napoli a gennaio, Cammaroto: “L’esterno destro è la priorità, ecco il profilo ideale”

Priorità a Singo del Monaco per rinforzare la fascia di destra e possibile arrivo di un centrale per il mercato di gennaio del Napoli.

Con l’avvicinarsi del mercato invernale, il Napoli si prepara a rafforzare la rosa con due possibili operazioni strategiche. Secondo l’esperto di mercato Emanuele Cammaroto, l’obiettivo principale per la sessione di gennaio è l’acquisto di un esterno destro, con la pista più calda che porta a Wilfried Singo, attuale giocatore del Monaco.

Durante un’intervista su “Napolimagazine live” trasmessa su Radio Punto Zero, Cammaroto ha rivelato che, sebbene il Napoli stia considerando anche l’acquisto di un difensore centrale, l’accento è posto principalmente sull’acquisto di un esterno destro. “La priorità è Singo del Monaco,” ha dichiarato Cammaroto, sottolineando come la decisione finale dipenderà dalla solidità difensiva della squadra nei prossimi mesi.

“E’ un momento di riflessione per il mercato. Per il Napoli ci sono due possibili operazioni per gennaio: una riguarda l’esterno destro e l’altra un centrale, ma tutto dipende dalla tenuta della difesa. L’esterno destro è la priorità e la pista porta a Wilfried Singo del Monaco”.

Cammaroto ha anche elogiato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per la sua lungimiranza e per gli investimenti sostanziali fatti, evidenziando che nell’ultimo anno il club ha speso circa 150 milioni di euro. “De Laurentiis? Ho la fortuna di conoscerlo, è un uomo lungimirante. Quando lo conobbi, nella nostra prima telefonata, disse “lei entra in gamba tesa mentre sono a cena?”, ha affermato l’esperto.

Sulla partita Cagliari-Napoli, in programma nei prossimi giorni, Cammaroto ha anticipato che l’allenatore Antonio Conte potrebbe apportare delle variazioni nella formazione, anche se non nell’immediato. Tra le opzioni per il centrocampo ci sono McTominay e Gilmour, con una preferenza per il primo, mentre Folorunsho potrebbe trovare spazio, soprattutto se Anguissa non recupera in tempo dai suoi impegni con le nazionali. Lukaku, invece, è previsto come titolare.

Infine, Cammaroto ha celebrato i 20 anni di gestione di De Laurentiis, considerandoli un segnale di stabilità e successo per il club.