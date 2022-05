CORSPORT – Il Napoli ha bloccato Sirigu. In attacco spunta un calciatore dell’Udinese

Il Napoli ha bloccato Sirigu, il portiere arriverebbe a paramento zero. per l’attacco spunta Beto dell’Udinese.

l Napoli avrebbe bloccato Salvatore Sirigu. L’ esperto portiere che nella scorsa stagione ha difeso i pali del Genoa arriverebbe in Campania a Parametro zero.

Il club di De Laurentiis sta muovendosi sul mercato per cercare di chiudere quanti più colpi possibili prima del ritiro a luglio. Ieri è arrivato Olivera dal Getafe per le visite mediche , ora si prova a lavorare sui rinnovi. Spinosa è la questione relativa ai portieri. David Ospina nonostante il veto di Luciano Spalletti sembra destinato all’addio. Alex Meret ha il contratto in scadenza nel 2023. Il portiere friulano vuole garanzie precise in merito a un suo utilizzo. Da definire anche la situazione legata a Koulibaly. Kalidou, ha parlato con De Laurentiis dopo la qualificazione in Champions, e dunque dopo la vittoria con il Sassuolo: il presidente gli ha chiesto di restare e dopo quel colloquio è venuto fuori anche l’argomento-rinnovo: il Napoli, impegnato nella missione di abbattere il monte-ingaggi, gli ha proposto un quinquennale da 3-3,5 milioni a stagione, ovvero la metà dello stipendio attuale, ma la distanza non sembra colmabile.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Il Napoli avrebbe bloccato Sirigu: “In attesa di definire una volta per tutte le vicende dei rinnovi di Ospina e Meret, il ds Giuntoli s’è fiondato sul parametro zero Sirigu, 35 anni di esperienza e l’identikit del vice perfetto. Piace anche Gollini, rientrato all’Atalanta dopo un anno di prestito al Tottenham”.

Il quotidiano sportivo annuncia anche un nuovo nome per l’attacco: “Il Napoli, continua a chiedere informazioni. All’Udinese, per esempio: piace Beto, attaccante portoghese di 24 anni che in questa stagione, prima dell’infortunio di aprile, ha sfoderato colpi interessantissimi e gol (11 in campionato, 13 in totale)”.