IL MATTINO: Napoli, bilancio rosso per i 19 milioni. Deciso il futuro di Mertens e ghoulam

Il Napoli chiude il bilancio con un passivo di 19 milioni, per la Juventus la situazione è peggiore: 190 milioni. Il segno meno per la società di De Laurentiis è dovuto al riscatto di Matteo Politano dall’Inter.

NAPOLI BILANCIO IN ROSSO PER 19 MILIONI

Aurelio De Laurentiis ha imposto regole ferree sul calcio mercato estivo. Gli azzurri non hanno potuto eseguire operazioni importanti per motivi di bilancio. La crisi dovuta alla pandemia e alla mancata qualificazione in Champions ha costretto la SSC Napoli a leggere il segno meno sul bilancio. Il passivo per i partenopei è pari a 19 milioni come spiega l’edizione odierna del quotidiano IL MATTINO:

“È un nuovo inizio. E non solo per il Napoli che questa estate non ha fatto praticamente mercato (eppure, il suo saldo è negativo di 10,5 milioni perché è entrato in bilancio il riscatto a 19 milioni di Politano) e aspetta la prossima stagione per tagliare qualche ingaggio super (Mertens e Ghoulam su tutti)”.

BILANCIO NEGATIVO ANCHE PER LA JUVENTUS

Il Napoli affronta la Juventus allo stadio Maradona, per la terza giornata di Serie A. I bianconeri come gli azzurri devono fare i conti con il passivo di bilancio, l’unica differenza tra le due compagini è nei numeri. Se il Napoli è sotto di 19 milioni, il passivo dei bianconeri è dieci volte tanto: 191 milioni di euro, che potrebbero salire a 200.

“Per la Juventus la musica sta cambiando. Certo, ricomincia da Allegri ma i conti del bilancio parlano chiaro. E non basta il taglio di Cristiano Ronaldo. E se sul campo Max può facilmente recuperare il terreno dalla testa della classifica, i conti sono talmente in rosso per la Juventus che i vertici societari si preparano a un altro aumento di capitale”, ha concluso il quotidiano fondato da Matilde Serao, sui conti di Napoli e Juventus.