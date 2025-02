Napoli, attenzione alle insidie: “Ogni partita è imprevedibile”

Durante l’appuntamento odierno con Maracanã su TMW Radio, l’ex centrocampista Massimo Donati ha analizzato il momento delle big italiane, soffermandosi anche sulle possibili insidie del prossimo turno di campionato.

Sul rischio per Napoli e Inter nel weekend, Donati ha sottolineato:

“Rischiano tutti, ormai le partite sono tutte insidiose. Con le squadre che giocano in Europa non si sa mai come arrivano fisicamente e mentalmente. Non ci si aspetta magari un pareggio del Napoli con l’Udinese, così come la sconfitta dell’Inter per 3-0 contro la Fiorentina. Alla fine vincerà chi sbaglierà meno, ci sono tanti fattori che possono determinare il risultato”.

Un campionato ancora apertissimo, dove ogni dettaglio può fare la differenza.