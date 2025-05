Napoli, Allegri prima scelta in caso di addio a Conte. Incontro con De Laurentiis a Roma

Massimiliano Allegri è il profilo più autorevole per la panchina del Napoli, nel caso in cui Antonio Conte decidesse di interrompere il suo percorso in azzurro. Dopo quanto già anticipato da Michele Criscitiello il 6 aprile e confermato il 9 maggio con i retroscena sul contatto tra De Laurentiis e Allegri risalente al 2021, nuovi sviluppi confermano la centralità dell’ex tecnico juventino nella strategia partenopea.

Secondo quanto appreso da Alfredo Pedullà, Allegri avrebbe incontrato De Laurentiis a Roma nei giorni scorsi, con la “copertura” della sua presenza agli Internazionali di tennis. In quell’occasione, l’allenatore avrebbe espresso la propria disponibilità a valutare seriamente l’ipotesi Napoli.

Conte stanco, futuro da chiarire dopo il Cagliari

La posizione di Conte resta in sospeso. Nonostante le parole di determinazione pronunciate di recente, il tecnico ha anche lasciato intendere una certa stanchezza, che potrebbe aprire a un possibile addio. De Laurentiis incontrerà l’allenatore nei prossimi giorni per chiarire le intenzioni e capire se ci saranno le condizioni per continuare.

Nel frattempo, anche la Juventus osserva da vicino gli sviluppi. Dopo l’addio a Thiago Motta, stavolta Allegri rappresenta una pista concreta. Il club bianconero avrà una riunione operativa entro la prima metà di giugno, e – se Conte fosse disponibile – valuterebbe anche il clamoroso ritorno. C’è stima per Igor Tudor, ma Conte resta una tentazione forte, stavolta con le porte aperte, a differenza di un anno fa.

Due tavoli con il Napoli: tecnico e Osimhen

La Juventus, inoltre, potrebbe aprire un secondo tavolo con il Napoli, oltre a quello per la panchina: riguarda Victor Osimhen, che – come già riportato – avrebbe indicato la Juve come prima opzione in caso di addio alla Campania. Il centravanti nigeriano, legato al Napoli fino al 2026, è uno degli obiettivi più ambiti sul mercato.