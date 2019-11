Napoli, 18 punti in 11 gare. La squadra azzurra fece peggio solo nella prima parte del 2011/2012 con Mazzarri. Al termine della stagione gli azzurri arrivarono quinti.

18 punti in 11 gare per il Napoli, in Serie A la situazione di classifica degli azzurri sta peggiorando sempre più, sopratutto considerando le sconfitte contro le dirette concorrenti per un posto in Champions League.

Non è un segreto che Ancelotti ha sempre preferito la coppa, scrive la redazione di Goal.com, riuscendo ad andare al massimo in pochi incontri, in scontri ad eliminazione diretta, in un breve torneo allargando ad un lungo periodo.

L’insoddisfazione dei tifosi del Napoli per queste prime undici giornate di Serie A, rimane.

Napoli, 18 punti in 11 gare

Tra il record di legni, le polemiche arbitrali, una squadra che fatica tanto, tantissimo. Sono appena diciotto i punti conquistati nelle prime undici gare, che riportato il Napoli indietro di otto anni: solo all’inizio del 2011, infatti, gli azzurri fecero peggio in questo decennio, mettendo insieme sedici punti sotto Walter Mazzarri.

Era il Napoli di Hamsik, Lavezzi e Cavani, ma anche di diverse meteore e giocatori mai esplosi in azzurro. A fine stagione arrivò il trionfo in Coppa Italia e l’ottavo di Champions League, ma la Serie A portò ad un quinto posto allora comunque soddisfacente, visto un ritorno tra i grandissimi agli albori.

Due punti nelle ultime tre gare di campionato per il Napoli, che ha ritrovato Milik. La squadra di Ancelotti, tra i peggiori colpevoli dell’ultimo periodo secondo i fans partenopei, avrà tre gare fondamentali nei prossimi turni: trasferta a San Siro in mezzo, ma sopratutto Genoa e Bologna al San Paolo.

Sulla carta, un Napoli decisamente favorito nei confronti di queste ultime due. Poi, però, servirà dare la parola al campo. Quella che in un modo o nell’altro non sembra parlare la lingua azzurra.