Lorenzo Insigne al termine di Roma-Napoli, ha commentato la sconfitta degli azzurri raccontando un episodio avvenuto durante la gara che ha come protagonista l’arbitro Rocchi:

INSIGNE SU ROCCHI

“Rigore non dato su Lozano? Dovete chiedere a Rocchi, spiega Insigne, se Hirving è stato toccato o meno in area prima di cadere.

Io ho chiesto all’arbitro Rocchi a fine partita cosa era successo, e lui mi ha detto che dal VAR gli hanno detto che il contatto c’era mentre lui ha visto che è caduto da solo.

Ho chiesto spiegazioni e lui a voce alta mi ha puntato il dito ha detto: “Oggi in campo hai fatto più errori tu che io”.

Non l’ho giudicato, dispiace, non gli ho detto nulla, solo chiedevo perché il VAR gli ha detto una cosa e lui ha scelto diversamente”.



INSIGNE CHIEDE SCUSA AI TIFOSI

“Chiediamo scusa ai tifosi, sicuramente possiamo dare di più però a volte succedono degli episodi come quelli di mercoledì che ti influenzano.

Conosco i miei compagni, abbiamo dato tutto in campo, ci sono degli episodi che ti girano contro. Dobbiamo stare tranquilli, recuperare perché mercoledì abbiamo una partita importante per qualificarci e andare in Champions.

Errori commessi? Vedendo la partita di mercoledì e quella di oggi, oggi non abbiamo giocato come mercoledì”.

“Dobbiamo stare tranquilli, se ci buttiamo giù entriamo in un tunnel e non usciamo più. Dobbiamo lavorare con l’aiuto del mister. Non so nemmeno io cosa sia successo oggi tra pali e traverse.

Non siamo riusciti a fare risultato e chiediamo scusa ai tifosi. Non voglio ritornare agli episodi di mercoledì ma influiscono tanto.

Sull’episodio di oggi di Callejon, il VAR ha fischiato; mercoledì non è successo, se il VAR deve funzionare deve farlo per tutti. Al di là di questo, non c’è stata una grande prestazione e non abbiamo dato il 100%.

Ci rifaremo martedì, è la partita della vita per passare il turno”.