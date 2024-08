Brividi al Maradona: Napoli di Conte agli ottavi di Coppa Italia dopo i rigori

Il Napoli di Conte supera il Modena ai rigori nei trentaduesimi di Coppa Italia. Meret eroe della serata, para due tiri dal dischetto.

Un esordio da brividi per Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Gli azzurri superano il turno in Coppa Italia, ma solo dopo 94 minuti contro il muro alzato da Bisoli e una lotteria dei rigori che ha fatto trattenere il fiato ai 45.000 del Maradona.

Conte, un debutto in chiaroscuro

“Inizio a rallentatore” è un eufemismo per descrivere la prestazione del Napoli. Contro un Modena arroccato nella propria area, gli azzurri non sono riusciti a sbloccare lo 0-0 nei tempi regolamentari.

La formazione iniziale di Conte (3-4-2-1: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobokta, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori) non è bastata per avere la meglio sui canarini di Bisoli, che hanno resistito per oltre 94 minuti.

Rigori: Meret eroe, Cheddira spaventa

La serie dei rigori ha regalato emozioni forti:

Di Lorenzo e Palumbo non sbagliano

Cheddira sbaglia, gettando nello sconforto il Maradona

Magnino porta avanti il Modena

Ngonge e Simeone riportano il Napoli in carreggiata

Meret para su Battistella, riaccendendo le speranze

Kvaratskhelia non sbaglia

Zaro colpisce la traversa, Napoli agli ottavi

Decisivo Meret con due parate che hanno ribaltato una situazione che sembrava compromessa dopo l’errore di Cheddira.

Lukaku sempre più vicino

Nonostante la prestazione opaca, le notizie di mercato tengono alto l’entusiasmo. De Laurentiis sembra deciso a regalare Lukaku a Conte, indipendentemente dalla cessione di Osimhen. Un segnale forte che potrebbe cambiare gli equilibri in attacco.

Cosa aspettarsi dal Napoli di Conte?

L’esordio in chiaroscuro solleva domande. Il Napoli ha faticato contro una squadra di Serie B, ma è riuscito comunque a passare il turno. Conte avrà molto su cui lavorare, ma la grinta mostrata ai rigori potrebbe essere un buon punto di partenza.