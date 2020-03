Quanto ti piace questa maglia? (Vota con le stelline) Reader Rating 1 Vote

La più grande collezione delle maglie del Napoli. E’ la rubrica che svela in esclusiva la raccolta di Enzo D’Orta, ecco la maglia numero 10 di Dirceu.

Ora la numero 10 del Napoli è stata ritirata ma Diego Armando Maradona il Napoli ha avuto altri calciatori che hanno vestito quella gloriosa maglia. E’ il caso di Dirceu José Guimarães, meglio noto solo come Dirceu. Il brasiliano ha vissuto una sola stagione con la maglia numero 10 del Napoli giocando 30 partite e mettendo a segno 5 gol.

La maglia bianca numero 10 di Dirceu fa parte della collezione di Enzo D’Orta. Quella che vi presentiamo è la seconda maglia che il brasiliano ha indossato sei volta. Realizzata in lanetta con manica lunga presenta lo stemma Ennerre cucito e senza lo stemma del Napoli, così come avveniva anche sulla prima maglia. Il numero in stoffa è cucito a zigzag con cotone azzurro, stesso colore del numero. Il numero su una delle maglie storiche del Napoli è quello di Latte Berna ricamato con conte blu. Lo stesso a V bianco e azzurro è in lanetta.

Per la maglia di Dirceu si parte da un valore d’asta di 4mila euro.

Maglia Dirceu: lo zingaro del gol

La numero 10 bianca di Dirceu è uno dei pezzi pregiati di football memorabilia dato che il calciatore brasiliano ha cambiato tante casacche in carriera. Dirceu era ritenuto uno dei calciatori più forti della sua epoca, tanto che riuscì ad esordire la maglia del Coritiba a 16 anni. Da lì il brasiliano passa al Botafogo, vestendo poi le maglie di Fluminese, Vasco da Gama, America fino all’approdo in Spagna: all’Ateltico Madrid. Nel 1983 Dirceu sbarca a Napoli con la fama di grande talento, ma complice anche un’annata molto sfortunato per il club partenopeo non dà sfoggio di tutta la sua grande classe. Il Napoli, infatti, in quella stagione riuscirà a salvarsi ma solo all’ultima giornata. Dirceu indossa la maglia da collezione numero 10 in quella stagione e gioca 30 partite. L’arrivo di Maradona chiude completamente le porte al brasiliano che si trasferisce all’Ascoli passo per l’Ebolitana e Benevento, per poi chiudere la carriera Atlético Yucatán.

Napoli: la rosa della stagione 1983-84

La maglia match worn di Dirceu resta un pezzo di storia della collezione delle maglie del Napoli, ma andiamo a riscoprire l’intera rosa della stagione 1983-84.

Portieri – CASTELLINI Luciano, DI FUSCO Raffaele

Difensori – BOLDINI Simone , BRUSCOLOTTI Giuseppe, CARANNANTE Antonio, FERRARIO Moreno, FRAPPAMPINA Angelo, KROL Ruud, MARINO Raimondo, MASI Marco

Centrocampisti – CAFFARELLI Luigi, CASALE Pasquale, CELESTINI Costanzo, DAL FIUME Paolo, DIRCEU Josè, MURO Ciro

Attaccanti – DE ROSA Giovanni, PALANCA Massimo, PELLEGRINI Claudio