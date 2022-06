Monti: “Napoli, ai tifosi non basta più il quarto posto. Narrazione sbagliata”

Gianluca Monti, giornalista di Gazzetta dello Sport è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dela situazione del Napoli. Secondo il giornalista “Il Napoli con Gattuso ha portato un trofeo a casa. Ha mantenuto un livello alto e ci si aspetta un salto di qualità che non può avvenire se non si vuole andare a rischiare. Il Napoli continua ad operare bene. Credo che il problema sia gli obiettivi che ci si pone. Alla gente non basta più entrare tra le prime quattro o non basta più il modo in cui vengono raccontati gli obiettivi. Per quello che potevi fare dal punto di vista economico hai preso degli ottimi calciatori. I 91 punti di Sarri sono un qualcosa di quasi irripetibile“.

Monti poi aggiunge: “Oggi arrivi ad una fase di quasi rivoluzione. Il problema non è come hai sostituito i partenti dell’era Sarri, ma come stai comunicando i tuoi obiettivi che oggi sono più economici che sportivi. Deulofeu per me è un buonissimo calciatore e a Napoli può pure esaltarsi dal punto di vista ambientale. Gli piace giocare molto con lo spazio avanti, ma il Napoli gioca di più nella metà campo avversaria rispetto all’Udinese. Ma è molto bravo anche nel breve ed ha le caratteristiche per esaltarsi al Napoli. Il Napoli ha preso buoni giocatori, ma ne ha persi di altrettanto bravi. Simeone? Sarebbe il sostituto di Petagna”.