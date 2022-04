Milite: “Napoli che partita di m**da con la Fiorentina. Su De Laurentiis girà una clamorosa bugia”

Germano Milite fa il punto sul Napoli che ha buttato via una chance scudetto clamorosa. Il giornalista a Radio Amore Campania dice: “La sfida Bologna-Inter è finita 2-1 ma preferivo che la squadra di Mihajlovic vincesse per 5-0”. Il rammarico è tanto perché “bastava vincere con la Roma, pareggiare con la Fiorentina e vincere con l’Empoli per stare al primo posto”. Invece il Napoli in queste tre partite ha raccolto solo un punto.

Sulla conferma di Spalletti, Milite ci va con i piedi di piombo: “Io aspetterei la fine del campionato, anche se io lo confermerei. Matematicamente può ancora lottare per lo scudetto, ma è una cosa disperata”.

Milite parla anche della Fiorentina che dopo la vittoria col Napoli è stata surclassata dall’Udinese ed ha perso anche con la Salernitana: “La Fiorentina solo con il Napoli ha fatto un partitone. Ma la verità è che è stato il Napoli a fare una partita di me**a. Ma in resta un grande squilibrio in questa piazza che esaltava Spalletti un mese fa, mentre ora dice che era meglio Gattuso, poi dice lo stesso con Benitez”.

Poi Milite conclude: “Su De Laurentiis gira una grandissima put***ata, ovvero il fatto che lui non voglia vincere lo scudetto“.