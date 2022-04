Auriemma: “Napoli prendi esempio dalla Salernitana, così si fa”

Raffaele Auriemma sposa il modello societario della Salernitana e lo consiglia anche al Napoli di Aurelio De Laurentiis. È chiaro che in casa Napoli la voce di De Laurentiis sia l’unica che abbia voce in capitolo. Il presidente è abituato a prendere decisioni in prima persona, per questo l’organigramma societario è estremamente snello, per utilizzare un eufemismo.

A Radio Marte, Raffaele Auriemma dice: “La gestione del Napoli è affida completamente a De Laurentiis. Invece bisognerebbe prendere ad esempio quello che ha fatto Iervolino quando è arrivato alla Salernitana. Ha preso delle nuove figure manageriali da inserire all’interno della società. Ci sono persone che si occupano dei media, altri che curano quello con la Lega, mentre Iervolino si limita a fare il presidente del club. La Salernitana si è ripresa da quando c’è stato questo nuovo modo di fare le cose“.