Milite: “Napoli, ultimi risultati molto bugiardi. Meglio De Laurentiis che Cairo e Lotito”

Il giornalista Germano Milite si è soffermato sulle ultime prestazioni del Napoli e sulle scelte del patron Aurelio De Laurentiis.

Nel corso di una recente intervista a Radio Amore Campania, il giornalista e direttore di Young, Germano Milite, ha analizzato la situazione attuale del Napoli, esprimendo opinioni ponderate e suggestive sul futuro della squadra.

Milite ha iniziato sottolineando che una vittoria contro l’Empoli avrebbe mantenuto il Napoli in corsa per lo scudetto nonostante la sconfitta contro l’Inter.

“Al Napoli bastava la vittoria con l’Empoli e qualche altra occasione sprecata non capitalizzata per essere ancora in corsa per lo scudetto. Avrebbe potuto lottare ancora per il titolo nonostante la sconfitta contro l’Inter. Sono 5-6 i punti a mancare al Napoli, che con l’eventuale vittoria di Torino contro la Juventus sarebbe rientrato sicuramente. Ed è un peccato mortale viste le squadre che ci sono davanti. Stiamo facendo peggio anche del Milan post scudetto”.

Parlando del presidente Aurelio De Laurentiis, Milite ha riconosciuto le ammissioni di errori, ma ha affermato che, nonostante la confusione, preferisce De Laurentiis a proprietari come Lotito e Cairo. Tuttavia, ha suggerito che De Laurentiis avrebbe potuto fare uno sforzo maggiore per rendere il Napoli più competitivo, soprattutto alla luce delle dichiarazioni fatte a maggio sull’obiettivo di vincere la Champions League.

“I risultati, specie gli ultimi sono molto bugiardi, basti pensare alle ultime due sconfitte tra Inter e Real Madrid dove non ci stanno assolutamente tutti quei gol di scarto. Il Napoli ha problemi a livello fisico e mentale. Le stagioni quando nascono male poi ti porti gara per gara episodi sfortunati. De Laurentiis è in confusione anche se ha ammesso gli sbagli. Comunque io mi tengo tutta la vita lui rispetto alle proprietà che ci sono in tutto il resto dei team italiani, penso a Lotito e Cairo. Però facendo un piccolo sforzo in più De Laurentiis poteva regalare un Napoli più competitivo viste anche le dichiarazioni di maggio sull’obiettivo di vincere la Champions”.

Milite ha poi concluso: “Aurelio ha sopravvalutato la squadra e dicendo la sciocchezza che poteva essere allenata da tutti. L’ipotesi scudetto è molto remota poiché dovrebbero crollare per un mese Inter e Juve e noi fare un filotto di vittorie. Sogno una semifinale o finale di Champions in modo da rientrare anche nel campionato del mondo per club. Fare 6 punti su tre gare sarebbe una grandissima cosa in questo ciclo di ferro. Visto come sta andando il campionato, punterei sulle coppe, soprattutto la Champions”.