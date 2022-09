Milan-Napoli, Fedele: “Mario Rui ma chi è. Lobotka ha guardato la partita”

Enrico Fedele ha commentato Milan-Napoli, in particolare l’opinionista si è soffermato su Mario Rui e Lobotka.

Milan-Napoli è stata la partita di Mario Rui e Lobotka, i due calciatori azzurri sono stati celebrati da Media e tifosi. I numeri non dicono tutto di questo inizio di stagione di Mario Rui in cui ha già giocato 8 partite ed ha sempre dato il suo grande contributo alla causa. Non solo a livello tecnico, come dicevamo, ma anche come leadership.

Stanislav Lobotka è l’uomo in più del Napoli, anche con il Milan ha fatto vedere tutte le sue qualità, annullando De Ketelaere. Lo slovacco sa fare praticamente tutto, verticalizza quando serve, allunga o accorcia il gioco, accelera o rallenta, trattiene palla e si fa fare fallo quando ogni spazio è chiuso.

FEDELE SU LOBOTKA E MARIO RUI

Non tutti però tessono le lodi dei due azzurri, l’ex agente dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele ai microfoni di Televomero esprime la sua personale analisi di Milan-Napoli:

“Dobbiamo essere onesti e non tifosi esaltati: il Napoli ha conquistato un risultato importante col Milan, ma la prestazione non è stata positiva. Nel primo tempo, in particolare, abbiamo sofferto come mai finora.

Non abbiamo conquistato una seconda palla, i difensori non hanno preso una palla di testa. Abbiamo esaltato Mario Rui, ma chi è che non ha fatto la diagonale sulla traversa di Kalulu? Il portoghese. e ha commesso altri errori gravi“.

Enrico Fedele nel corso del suo intervento ha poi aggiunt0: “Nel primo tempo siamo stati dominati dalla compagine di Stefano Pioli. Nella ripresa il ritmo è calato. Sapete chi meritava sotto zero nel primo tempo? Stanislav Lobotka.

Si è guardato la partita, poi però ha fatto bene. Nel secondo tempo la sua prestazione è stata da otto. Ben venga la vittoria, questo è un campionato senza padrone. Verranno anche dei momenti in cui dovremo ingoiare qualche rospo“.